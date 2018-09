Empfehlung - LCN vermeldet Rekord: 1300 Anmeldungen für Schülerläufe

Nordhorn Das Organisations-Team vom Leichtathletik-Club Nordhorn (LCN) hat die Vorbereitungen für die 32. Nordhorner Meile am Sonnabend, 8. September, in der Innenstadt von Nordhorn abgeschlossen. In einem Abschlussgespräch hat der LCN die letzten organisatorischen und personellen Fragen geregelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lcn-vermeldet-rekord-1300-anmeldungen-fuer-schuelerlaeufe-249110.html