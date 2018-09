Empfehlung - LCN-Athleten dominieren 33. Mühlenlauf

Laar Im Gegensatz zum vergangenen Jahr kam dieses Mal keine Spannung auf, was den Kampf um die Siege beim traditionsreichen Mühlenlauf in Laar angeht: Der Nordhorner Triathlon-Spezialist Klaus Eckstein dominierte beim 33. Mühlenlauf in Laar den mit 75 Finishern beliebtesten Wettbewerb über fünf Kilometer, sein LCN-Teamkollege Gerold Hartger gewann über die doppelte Distanz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lcn-athleten-dominieren-33-muehlenlauf-250806.html