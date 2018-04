Empfehlung - LC Nordhorn feiert 40 Jahre Lauftreff

gn Nordhorn. Der LC Nordhorn startet mit seinem „Lauftreff Tillenberge“ am Sonntag, 29. April, von 10 bis 11 Uhr am Parkplatz Tillenberge an der Kreisstraße Nordhorn-Engden in die neue Lauf- und Walkingsaison. Gleichzeitig feiert dieses traditionelle Sportangebot sein 40-jähriges Bestehen – immerhin wird der Lauftreff unabhängig vom Wetter seit April 1978 Sonntag für Sonntag veranstaltet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lc-nordhorn-feiert-40-jahre-lauftreff-233841.html