Empfehlung - Laurens Hammermeister feiert Bundesliga-Debüt

Bremen. Laurens Hammermeister hat ein erfolgreiches Debüt in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost gefeiert. Am Sonntag lief der Jugendfußballer aus Lage zum ersten Mal für die U17 des SV Werder Bremen in der höchsten Spielklasse auf und feierte mit seinem Team einen 4:1-Erfolg gegen den Nachwuchs des Zweitligisten 1. FC Union Berlin. Dabei stand Hammermeister, der erst in der Winterpause aus der U16 in die erste Mannschaft hochgerückt ist, beim Rückrundenstart direkt in der Anfangsformation und spielte die gesamten 80 Minuten durch. „Ich habe mir in der Vorbereitung einen Stammplatz erkämpft und für mein erstes Bundesligaspiel auch viel positives Feedback vom Trainer bekommen“, erzählte Hammermeister, der in den vergangenen Monaten gleich mehrere Positionswechsel vollzog.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/laurens-hammermeister-feiert-bundesliga-debuet-227218.html