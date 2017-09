Empfehlung - Laurens Hammermeister arbeitet für seinen Traum

Bremen . Laurens Hammermeister hat sein Ziel fest vor Augen. „Ich will Profi werden", sagt der junge Fußballer aus Lage, der seit einem Jahr im Wilhelm-Scharnow-Internat des Werder-Leistungszentrums zu Hause ist. Dort geht der Stürmer für die U16 des Bremer Bundesligisten in der Regionalliga auf Torejagd. Das soll aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. „Wir haben mit Laurens abgesprochen, dass er nach der Hinrunde in die U17 wechselt", erzählt sein Trainer Frank Bender. Das Werder-Team spielt in der B-Junioren-Bundesliga und beweist, über welches Niveau die Bremer Talentschmiede verfügt. In der vergangenen Saison spielte sich der Werder-Nachwuchs bis ins Endspiel um die deutsche B-Jugend-Meisterschaft vor und musste in der Endabrechnung lediglich Bayern München den Vortritt lassen.