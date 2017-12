Empfehlung - Laura Hackmack: „Ich verreise selten ohne Fechtsachen“

Nordhorn. Ob im Urlaub, während des Studiums oder beim Heimatbesuch – das Fechten nimmt viel Platz im Leben von Laura Hackmack ein. „Ich verreise selten ohne meine Fechtsachen“, lacht die Fechterin vom SV Vorwärts Nordhorn. Im Alter von zehn Jahren begann sie mit der Sportart, nachdem sie keinen Gefallen mehr am Ballett und Schwimmen fand. „Meine Mama wollte aber, dass ich weiterhin Sport mache“, erzählt sie. Also ging Hackmack mit der besten Freundin ihrer Schwester zum Fechten. Aus ihrer Familie hatte zuvor niemand einen wirklichen Bezug zu der Sportart, außer: „Mama hat das gerne bei Olympia geschaut.“ Ihre ersten Fecht-Versuche startete die mittlerweile 25-Jährige beim Osnabrücker Sportclub (OSC). Dort blieb sie bis Januar 2013, anschließend wechselte sie zum SV Vorwärts Nordhorn. Dort hatte Johannes Schwenen eine Fechtabteilung gegründet, in der auch seine Töchter aktiv sind. „Ich kannte die Familie Schwenen vom OSC, da sie dort ebenfalls aktiv waren. Sie haben mir währenddessen schon Tipps gegeben“, so Hackmack, die auf der Suche nach einer Veränderung war und den Wechsel in die Grafschaft wagte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/laura-hackmack-ich-verreise-selten-ohne-fechtsachen-218987.html