Empfehlung - Laura Broekstra gibt Comeback in der 2. Liga

Emlichheim Der SC Union Emlichheim hat seine Personalplanungen für die neue Saison abgeschlossen. „Wir sind so weit komplett. Es ist nichts mehr geplant“, sagt SCU-Trainer Pascall Reiß. Auf der Suche nach einer Mittelblockerin ist der Volleyball-Zweitligist in den eigenen Reihen fündig geworden. Laura Broekstra, die in der vergangenen Saison in der Zweitvertretung in der 3. Liga zum Einsatz gekommen ist, rückt wieder in den Kader der ersten Mannschaft auf. Für Broekstra ist ein Comeback in der 2. Liga. Die 22-Jährige hat bereits vier Jahre (2013 bis 2016 und 2017/2018) für den SCU im Bundesliga-Unterhaus gespielt. Ihr Zweitliga-Debüt gab die Mittelblockerin bereits im Alter von 16 Jahren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/laura-broekstra-gibt-comeback-in-der-2-liga-305859.html