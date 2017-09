Empfehlung - Laufasse nehmen die Nordhorner Meile in Angriff

Nordhorn . Wenn am Sonnabend der Startschuss für die 31. Auflage der Nordhorner Meile fällt, werden ab 14 Uhr wieder mehr als 2000 Läuferinnen und Läufer die Nordhorner Innenstadt bevölkern. Die Topläufer erwarten die Veranstalter des LC Nordhorn wie in den vergangenen Jahren beim Hauptlauf über zehn Kilometer um 17 Uhr. Mit Stefan Koch von TuSEM Essen wird auch der Vorjahressieger wieder an der Startlinie stehen. Der zweimalige deutsche Meister im Marathon hatte mit einer Zeit von 31:27 Minuten die Nase vorn und ist auch morgen wieder der Topfavorit. Zu den Sieganwärtern zählen aber auch Gerold Hartger vom gastgebenden LCN und der Niederländer Erik Driesen, der im Frühjahr den Emlichheimer Pfingstlauf für sich entschied.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/laufasse-nehmen-die-nordhorner-meile-in-angriff-206672.html