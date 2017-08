Empfehlung - Lasogga-Wechsel nach Leeds noch nicht fix

dpaHamburg. „Da waren wir etwas voreilig. Wir gehen aber davon aus, dass der Wechsel bis zum Ende der Transferperiode am Donnerstag über die Bühne gehen wird", sagte ein HSV-Sprecher des Fußball-Bundesligisten. Der Verein, der die Ausleihe des 25 Jahre alten Großverdieners Lasogga zum englischen Zweitligisten für eine Saison am Dienstagabend via Twitter vermeldet hatte, entfernte die Tweets am Mittwoch wieder.(...)