Empfehlung - Langes Dinner, kurze Nacht: Skispringer starten durch

dpaGarmisch-Partenkirchen In das neue Jahr starten Markus Eisenbichler und seine Kollegen traditionell nicht feuchtfröhlich bis in die Morgenstunden, sondern mit Fokus auf die erste große Aufgabe: das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/langes-dinner-kurze-nacht-skispringer-starten-durch-274215.html