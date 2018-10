Empfehlung - Lange Gesichter beim SV Wietmarschen nach Auftaktniederlage

Wietmarschen Lange Gesichter gab es beim Saisondebüt in der Regionalliga bei den Volleyballerinnen des SV Wietmarschen. Der Absteiger aus der 3. Liga kassierte vor heimischem Publikum eine unerwartete Niederlage gegen den SC Langenhagen. Mit 21:25, 21:25 und 22:25 hatten die Gastgeberinnen in allen drei Sätzen das Nachsehen. „Wir haben es nicht geschafft, auf dem Feld das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Trainer Matthias Haarmann, der beim verspäteten Saisonauftakt selbst negativ überrascht wurde: „Ich weiß auch nicht, woran es lag, aber wir haben den unbedingten Siegeswillen vermissen lassen“, stellte der SVW-Coach fest.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lange-gesichter-beim-sv-wietmarschen-nach-auftaktniederlage-258622.html