/ Lesedauer: ca. 2min Landesmeisterschaft: Ludger Höllman gewinnt die A-Open

Der Nordhorner Schachspieler setzte sich in Verden beim niedersächsischen Turnier im Wettbewerb A-Open gegen mehr als 80 Teilnehmer durch. Fabian Stotyn katapultierte sich in der Meisterrunde mit einem Sieg in der letzten Runde noch in die Top 10.