Oldenburg Die LCN-Läuferinnen Rieke Emmrich und Philine Raether feierten bei der Landesmeisterschaft der Jugend in Oldenburg einen Doppelerfolg in der Klasse W15 über die 800-m-Strecke. Einen Motivationsschub gab es vor dem Start durch Trainer Birger Wieking: „Ihr habt die Chance auf den Titel." Aufgrund ihrer bisherigen Ergebnisse wurden die beiden LCN-Läuferinnen in den schnellsten der beiden Zeitläufe eingereiht. Nach dem Startschuss setzte sich Neele Janssen (MTV Aurich) an die Spitze des Zwölferfeldes und durchlief die erste Runde in 67 Sekunden. Zunächst waren die beiden LCN-Vertreterinnen von diesem Tempovorstoß überrascht. Dann machte sich Philine Raether auf die Verfolgungsjagd, in ihrem Sog Rieke Emmrich. Auf den letzten 200 Metern zogen beide an der Ostfriesin vorbei. Dann zündete Emmrich noch einmal ihren Turbo, der ihr schon die Bronzemedaille bei den deutschen Titelkämpfen beschert hatte und siegte in 2:17,57 Minuten vor ihrer Teamkameradin (2:19,82).