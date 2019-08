Empfehlung - Landesliga: FC Schüttorf 09 gewinnt 3:1 in Steinfeld

Steinfeld Die Landesliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 haben ihre erste Dienstreise in der neuen Saison erfolgreich abgeschlossen: Beim Aufsteiger SV Falke Steinfeld gab es einen 3:1 (0:1)-Erfolg. Dabei taten sich die Obergrafschafter in der ersten Halbzeit gegen kompakte Gastgeber schwer, die Steinfelder erzwangen viele Schüttorfer Ballverluste und gingen durch Paul Kosenkow in Führung (25.). Die Abwehr der Obergrafschafter bekam Kosenkow kaum in den Griff, der Steinfelder Stürmer hätte vor der Pause noch auf 2:0 erhöhen können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/landesliga-fc-schuettorf-09-gewinnt-31-in-steinfeld-311338.html