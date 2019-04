Empfehlung - Landesliga: FC Schüttorf 09 gewinnt 2:0 in Friesoythe

Friesoythe Dank einer konzentrierten Leistung haben die Landesliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 am Sonntag ihr Spiel bei Hansa Friesoythe mit 2:0 (0:0) gewonnen. 09-Trainer Rainer Sobiech zeigte sich hochzufrieden: „Das war eine absolute Topleistung unserer Mannschaft – von der ersten bis zur letzten Minute.“ In der Tabelle ist der FC 09 damit bis auf einen Punkt an Friesoythe herangerückt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/landesliga-fc-schuettorf-09-gewinnt-20-in-friesoythe-292099.html