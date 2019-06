Empfehlung - Lages „Erste“ gewinnt das vereinsinterne Kreispokal-Finale

Veldhausen Eine besondere Konstellation bot in diesem Jahr das Kreispokalendspiel der Frauen. Bei dem Wettbewerb, bei dem die Fußballteams startberechtigt sind, die auf Kreisebene am Ball sind, kam es zu einem vereinsinternen Duell. Mit der ersten und zweiten Mannschaft hatten überraschend zwei Teams des SV Rot-Weiß Lage das Endspiel erreicht. Vor einer stimmungsvollen Kulisse entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die erste Mannschaft aber mit einem 4:1 (1:1)-Sieg ihrer Favoritenrolle gerecht wurde. Denn das Team von Trainer Stephan Hagedorn hatte sich zuvor bereits souverän den Meistertitel in der Kreisliga gesichert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lages-erste-gewinnt-das-vereinsinterne-kreispokal-finale-302958.html