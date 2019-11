Empfehlung - Läuferteam vom LCN holt Bestzeiten auf windiger Strecke

Neuenkirchen Die fünf Athleten des LC Nordhorn, die bei der gemeinsamen Halbmarathon-Landesmeisterschaft von Niedersachsen und Bremen in Neuenkirchen bei Bramsche antraten, konnte sich über vorzeigbare Erfolge freuen: Zwei Einzelsiege in den jeweiligen Altersklassen und ein dritter Platz in der Mannschaftswertung standen am Ende auf der Liste der Grafschafter Sportler.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/laeuferteam-vom-lcn-holt-bestzeiten-auf-windiger-strecke-330099.html