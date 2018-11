Empfehlung - Kurzfristige Verstärkungen sind bei der HSG kein Thema

Nordhorn Die gute Nachricht von der HSG: Toon Leenders hat am Dienstag wieder trainiert und es besteht die Hoffnung, dass der Kreisläufer am Sonntag gegen die DJK Rimpar (17 Uhr, Euregium) wieder zum Kader des Handball-Zweitligisten gehört. Doch es gibt auch weniger gute Kunde für Nordhorn-Lingen: Lutz Heiny, der am vergangenen Sonntag in Hamburg kurzfristig ausgefallen war, musste sich am Mittwoch in der Euregio-Klinik einem endoskopischen Eingriff am linken Knie unterziehen. „Wir müssen abwarten, was die Ärzte anschließend sagen. Ich hoffe, es geht gut aus“, sagt Trainer Heiner Bültmann. Doch der Rückraumspieler fällt zumindest noch ein Spiel aus. So ändert sich vorerst nicht viel an der Misere des Tabellensechsten, dessen Verletztenliste zuletzt auf sechs Spieler angewachsen war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kurzfristige-verstaerkungen-sind-bei-der-hsg-kein-thema-266267.html