Kurz vor Saisonstart: Zwei Neue für den EC Nordhorn

Nordhorn Seit zwei Wochen steht die Regionalliga-Truppe des EC Nordhorn regelmäßig in der Eissporthalle im „Grafschafter Sportpark“ auf dem Eis, zuletzt traf sie bereits in Sande in zwei Trainingsspielen auf den künftigen Ligakonkurrenten Jadehaie und die Crocodiles aus Hamburg. Der Termin am Freitagabend ist dennoch ein ganz besonderer: Erstmals stellt sich die neu formierte Nordhorner Eishockey-Mannschaft mit ihrem neuen Trainer Andris Bartkevics dem heimischen Pubklikum vor. Gegner um 20 Uhr ist der klassentiefere ESC Rheine, der Eintritt zu diesem Saisoneröffnungsspiel ist frei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kurz-vor-saisonstart-zwei-neue-fuer-den-ec-nordhorn-252801.html