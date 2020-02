Empfehlung - Kumite-Nachwuchs sammelt Turnier-Erfahrung in Zwolle

Zwolle Das Kumite-Team des Karateverein Nordhorn ist beim Open Pepper Cup am 2. Februar in Zwolle erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Der von Heike Späthe und Henrike Hanser-Naber betreute Nachwuchs sicherte sich in den entsprechenden Altersklassen eine Bronzemedaille und mehrere fünfte Plätze. Darüber hinaus konnten die Kämpferinnen zum Teil erstmalig Turnier-Erfahrung sammeln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kumite-nachwuchs-sammelt-turnier-erfahrung-in-zwolle-343824.html