Kubes erwartet Steigerung: HSG beim Tabellenzweiten gefordert

Für die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen geht es am Mittwoch im Zweitligaspiel beim TuS N-Lübbecke (19.30 Uhr, Merkur-Arena) vor allem darum, sich nach der 24:31-Heimniederlage gegen den HSC Coburg wieder von ihrer besseren Seite zu zeigen. „Wir müssen konzentrierter und disziplinierter spielen“, lautet die Forderung von Daniel Kubes. Der Trainer des Tabellensiebten (37:25 Punkte) hat sich für die beiden Trainingstage zwischen den Spielen vorgenommen, die Sieben-Tore-Pleite gegen Coburg aufzuarbeiten und dennoch sein Team detailliert auf das Duell beim Tabellenzweiten Lübbecke (44:18) einzustellen.

Gerade die Nettelstedter sind ein Beispiel dafür, wie schwankend es in der 2. Liga binnen weniger Tage zugehen kann: Am Sonntag haben sie das wichtige Verfolgerduell beim Dessau-Rosslauer HV (42:20) mit 32:28 gewonnen „Da haben sie bewiesen, welche Qualität sie haben“, sagt Kubes. Für das Team seines Trainer-Kollegen Michael Haaß ging damit auch eine Durststrecke von vier sieglosen Spielen am Stück zu Ende. „Das zeigt auch, wie verrückt die 2. Liga ist“, findet Kubes: „Wenn man nicht auf der Höhe ist, verliert man.“

Auch wenn die HSG im Hinspiel gegen Lübbecke mit 21:24 den Kürzeren zog, war das seinerzeit ein Duell auf Augenhöhe. „Das war definitiv ein gutes Spiel, das wir aber nicht gewinnen konnten“, erinnert sich der HSG-Coach. Linksaußen Tom Skroblien, mit 176 Toren aktuell bester Werfer der Ostwestfalen, war mit zehn Treffern treffsicherster Spieler am 10. Dezember in der Emsland-Arena. Die englische Woche ist für ihn und seine Kollegen eine echte Herausforderung. Denn dem Duell mit der HSG folgt das Auswärtsspiel in Eisenach gegen den ThSV, der mit einem Punkt Rückstand als Dritter hinter dem TuS darauf lauert, Nettelstedt noch abzufangen. Drei Spiele binnen acht Tagen – „diese Woche ist für alle nicht einfach“, sagt Kubes, dessen Team am Sonnabend die HSG Konstanz erwartet. „Die Jungs werden müde“, stellt er fünf Spiele vor Saisonende fest.

Zu Wochenbeginn gab es bei der HSG jedoch auch eine erfreuliche Nachricht: Björn Buhrmester ist erneut Vater geworden. Mit der Leistung seines Keepers gegen Coburg war Kubes zufrieden: „Er hat am Sonntag sehr gut gehalten.“ Doch trotz zwölf Paraden, darunter zwei gehaltene Siebenmeter, konnte auch der 38-Jährige nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit die Niederlage nicht verhindern. Gegen Nettelstedt ist „Burmi“ stets besonders motiviert, hat der gebürtige Ostwestfale dort doch zu Beginn seiner Karriere eine Zeit lang gespielt, zusammen mit Kubes, der das TuS-Trikot von 2004 bis 2006 zu Beginn seiner Karriere in Deutschland trug, ehe er erstmals zur HSG stieß. Mit Rolf Hermann, dem Sportlichen Leiter in Lübbecke, haben sie damals zusammen gespielt. Kubes pflegt beruflichen Kontakt mit seinem einstigen Mitspieler in Nettelstedt und beim TBV Lemgo, wo sie 2010 den Sieg im EHF-Pokal feiern konnten. Ein Wiedersehen gibt es auch mit Niko Katsigiannis; der 40 Jahre alte Torhüter des TuS spielte mit Kubes eine Saison gemeinsam bei der HSG.