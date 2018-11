Empfehlung - KSB und Union Lohne würdigen Einsatz von Josef Pohl

Lohne Für sein außergewöhnliches Engagement zum Wohl des SV Union Lohne hat der Kreissportbund (KSB) Grafschaft Bentheim am Sonntag Josef Pohl aus Lohne mit einer Urkunde ausgezeichnet. Vereinsvorsitzender Heinz Herbers erklärte: „Unser Ehrenmitglied Josef Pohl ist seit 1962 im Verein aktiv. Er war zunächst Betreuer der 1. Fußballmannschaft und sorgte danach als ,Mädchen für alles‘ ehrenamtlich am Sportplatz für klar Schiff. Josef kümmert sich ebenso um den Verkauf in der Imbiss- und Getränkebude und ist jeden Tag am Platz.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ksb-und-union-lohne-wuerdigen-einsatz-von-josef-pohl-267328.html