Empfehlung - Krüger ist nicht mehr Trainer der Uelser Fußballerinnen

Uelsen Das kommt überraschend: Die Trainer Guido Krüger und Albert Jan Ekkel sind nicht mehr für die Landesliga-Fußballerinnen des SV Olympia Uelsen verantwortlich. Das teilte Gerold Voet, Leiter der Fußball-Seniorenabteilung bei den Niedergrafschaftern, am Freitag mit. „Irgendwie hat die Chemie nicht mehr so gepasst. Es war nicht mehr ganz so, wie es sein sollte“, sagte Voet und wählte eine gängige Sprachregelung in solchen Fällen: Die Trennung erfolge „in beiderseitigem Einvernehmen“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/krueger-ist-nicht-mehr-trainer-der-uelser-fussballerinnen-317248.html