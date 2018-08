Empfehlung - Krissy Mummey – eine neue Größe im Mittelblock des SCU

Emlichheim Wie schon in den vergangenen Jahren setzt der Volleyball-Zweitligist SCU Emlichheim im Mittelblock auf eine Spielerin aus den USA: Für Evann Slaughter, die nach zwei Spielzeiten in der Niedergrafschaft ihr Studium in der amerikanischen Heimat fortsetzt, verpflichtete der Klub jetzt die 22 Jahre alte Kristen Mummey vom College-Volleyballteam aus Charleston. „Krissy wird uns sicher weiterhelfen können“, ist sich Trainer Pascall Reiß nach dem Studium mehrerer Videos sicher, „sie hat ein starkes Blockspiel und eine tolle Abschlaghöhe.“ Mit 1,90 Meter Körpergröße bringt sie nahezu ein Gardemaß für die Position direkt am Netz mit. „Und trotzdem ist sie unheimlich athletisch“, betont Reiß.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/krissy-mummey-eine-neue-groesse-im-mittelblock-des-scu-247167.html