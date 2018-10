Kriselndes Real sucht „harten Hund“: Conte oder Mourinho?

Toni Kroos muss sich bei Real Madrid wohl auf eine „eiserne Hand“ einstellen. In einer schlimmen Krise will Clubchef Florentino Pérez laut Medien Ordnung in den Laden bringen und einen autoritären Trainer verpflichten. Käpt'n Ramos ist nicht ganz einverstanden.