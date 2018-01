„Krise total“: Zidane bangt nach Real-Pleite um den Job

Das Millionärsensemble von Madrid ist im freien Fall. Peinliches Aus im spanischen Pokal, keine Chance zur Titelverteidigung mehr in der Liga. In der Champions League geht es für Kroos, Ronaldo & Co. um Alles oder Nichts. Zittern muss vor allem ein Ex-Weltmeister.