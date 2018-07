Empfehlung - Kremer und Schonhoff: Zum Abschied je ein Doppelpack

Emlichheim Abschieds-Freundschaftsspiele enden in der Regel mit einem Unentschieden. Und die Akteure, zu deren Ehren die Partie bestritten wird, tragen sich gemeinhin in die Torschützenliste ein – so weit die Theorie. Beim Abschiedsspiel der beiden SCU-Urgesteine Christian Schonhoff und Marc Kremer, die beide gemeinsam etwa 1000 Spiele für den derzeitigen Fußball-Kreisligisten bestritten haben, erfüllten die Protagonisten nur die Hälfte der Vorgaben: Kremer und Schonhoff trafen zwar – vorschriftsmäßig – für das Team der „Ehemaligen", die Routiniers setzten sich aber gleichzeitig auch gegen die aktuelle SCU-Mannschaft durch. Wichtig außerdem: Beide scheidenden Akteure schnürten beim 6:3-Erfolg ihres Teams im Abschiedsspiel je einen Doppelpack.