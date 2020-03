Empfehlung - Kreisverband sagt alle Fußballspiele ab

Nordhorn Der Regen der vergangenen Tage und Wochen verhindert den für dieses Wochenende geplanten regulären Start ins neue Fußballjahr auf Kreisebene: Für alle Spiele in der Kreisliga und den Spielklassen darunter gibt es eine Generalsabsage. Das entschied der Spielausschuss des Fußball-Kreisverbandes in seiner Sitzung am Donnerstagabend. Die Absage betrifft alle Spiele der Senioren, Alten Herren, Frauen, Juniorinnen und Junioren von Freitag bis Sonntag auf Kreisebene – einschließlich der Spiele auf Kunstrasenplätzen. Wie der Kreisspielausschuss-Vorsitzende Klaus Hanenkamp mitteilte, werden die jetzt abgesagten Partien der Kreisliga bis 3. Kreisklasse voraussichtlich für Ostersamstag neu angesetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kreisverband-sagt-alle-fussballspiele-ab-346773.html