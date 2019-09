Empfehlung - Kreissportbund kämpft für sein Inklusions-Projekt

Nordhorn Im Jahr 2016 hat der Kreissportbund mit finanzieller Förderung der „Aktion Mensch“ sein ehrgeiziges, mit dem Slogan „Sport für alle“ tituliertes Projekt gestartet mit dem Ziel, in der Grafschaft eine inklusive Sportlandschaft aufzubauen, in der Menschen nicht auf Grund einer Behinderung vom Sport ausgeschlossen werden. Seitdem hat sich viel getan, betonte der zuständige KSB-Mitarbeiter Torsten Bakirci, zum Abschluss des auf drei Jahre befristeten Projekts. Allerdings sei die Arbeit in der Grafschaft noch längst nicht getan – und deshalb hofft der Kreissportbund, dass ein jüngst eingereichter Folgeantrag vom Kuratorium der „Aktion Mensch“ positiv entschieden wird. „Ansonsten müssen wir mangels personeller Ressourcen unsere Aktivitäten im Bereich Inklusion deutlich minimieren oder sogar fast vollständig einstellen“, sagt Geschäftsführer Frank Spickmann. Der Verband, der in den vergangenen Jahren aus der eigenen Haushaltskasse rund 40.000 Euro bei gesteuert hat, verfügt nicht über die finanziellen Möglichkeiten, die nächsten Schritte zum Thema „Sport für alle“ aus eigener Kraft anzustoßen. Allerdings: Über den KSB-Antrag wird erst Ende September in der Kuratoriumssitzung der Aktion Mensch beraten; bis dahin beschäftigt der Kreissportbund Torsten Bakirci weiter, mit der Hoffnung auf eine Bewilligung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kreissportbund-kaempft-fuer-sein-inklusions-projekt-317062.html