Empfehlung - Kreispokalsieger SuSa freut sich auf FC 09

Nordhorn Für sieben Grafschafter Klubs steht am Wochenende der Pflichtspielauftakt der neuen Saison an. Die vier Partien, in denen die Klubs aus dem Fußball-Kreis im Bezirkspokal gefordert sind, lassen sich gut unterteilen: Zwei Mal gibt es das Duell zwischen großem Favoriten und Außenseiter – und zwei Mal könnte es eine ganz enge Angelegenheit werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kreispokalsieger-susa-freut-sich-auf-fc-09-244341.html