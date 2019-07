Kreispokal: Marvin Wolters schafft Hattrick in fünf Minuten

Gleich sieben Kreisligisten sind im Achtelfinale schon nicht mehr dabei. Der SV Suddendorf-Samern feierte in der Hauptrunde am Sonntag einen 16:1-Sieg in Frensdorf. Bei der Premiere der Wilsumer Rasenkitzler blieb eine Überraschung gegen Lage aus.