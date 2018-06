Empfehlung - Kreispokal-Endspiele im Jugendfußball bieten viel Spannung

Samern Spannende Endspiele bekamen die Zuschauer am Sonnabend bei den Endspielen um die Kreispokale im Jugendfußball zu sehen. Auf dem Sportgelände des SV Suddendorf/Samern waren vier der fünf Finalbegegnungen heiß umkämpft. Dabei gab es auch mehrere Überraschungen. Zwei Titel konnte sich Vorwärts Nordhorn sichern. Der Verein vom Immenweg hatte im Finale der A-Jugend gegen die JSG Gildehaus/Bentheim und im Endspiel der E-Jugend gegen den VfL Weiße Elf knapp die Nase vorn. In der B-Jugend schlug die JSG Niedergrafschaft mit einem 1:0-Sieg den Kreisliga-Meister VfL Weiße Elf. Die gleiche Konstellation gab es auch bei den C-Junioren. Hier hatte Sparta Nordhorn mit 4:3 nach Elfmeterschießen gegen die JSG Neuenhaus/Veldhausen/Lage die Nase vorn, die ebenfalls die Meisterschaft in der Kreisliga gewonnen hatte. Einen Sahnetag erwischte die F-Jugend des SV Wietmarschen, die mit einem 5:0 gegen Borussia Neuenhaus den klarsten Sieg des Tages einfuhr. Die Pokale überreichten bei der Siegerehrung, die der Jugendausschussvorsitzende Harald Koning moderierte, die Staffelleiter der verschiedenen Altersstufen. Bereits am Donnerstag hatte sich der VfL Weiße Elf mit einem 3:2-Finalsieg gegen JSG Gildehaus/Bentheim den Kreispokal bei den D-Junioren gesichert.(...)