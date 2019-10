Empfehlung - Kreispokal: ASC benötigt Elfmeterschießen zum Weiterkommen

Wielen Das Halbfinale des Krombacher-Kreispokals steht fest – und garantiert interessante Duelle: An Gründonnerstag, 9. April, spielt der SV Olympia Uelsen daheim gegen den SV Veldhausen, der ASC Grün-Weiß 49 erwartet den SV Wietmarschen. Damit spielen vier traditionsreiche Niedergrafschafter Kreisligisten, die aktuell in der oberen Tabellenhälfte der Liga zu finden sind, um den Einzug ins Endspiel am Pfingstsonnabend nächsten Jahres.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kreispokal-asc-benoetigt-elfmeterschiessen-zum-weiterkommen-326861.html