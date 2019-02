Empfehlung - Kreismeistertitel gehen in die gesamte Grafschaft

Nordhorn Für viel Spannung hat der Endspieltag im Mädchen-Fußball in der Kreissporthalle gesorgt. Die Titel unter dem Hallendach gingen in die gesamte Grafschaft. Zweimal konnten mit den E- und C-Mädchen der JSG VV Nordhorn Nachwuchsfußballerinnen aus der Kreisstadt jubeln. In die Niedergrafschaft ging der Titel bei den D-Mädchen. Dort behielten die Mädchen aus Ringe, Neugnadenfeld und Hoogstede gegen die JSG VV Nordhorn die Oberhand. Den Endspielreigen eröffnet hatte bei den B-Juniorinnen ein rein Obergrafschafter Duell. Das entschied die FSG Obergrafschaft, zu der sich vor dieser Saison der FC Schüttorf 09 und der SV Bad Bentheim zusammen geschlossen haben, gegen den SV Suddendorf-Samern für sich. Eine gelungene Premiere feierte mit der Ausrichtung des Endspieltages der neue Frauen- und Mädchenausschuss mit dem Vorsitzenden Pascal Dingwerth. Eine souveräne Leistung zeigte das Schiedsrichter-Duo Lena Löpmann (SV SuSa) und Claudine Faken (Grenzland Laarwald).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kreismeistertitel-gehen-in-die-gesamte-grafschaft-282367.html