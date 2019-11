Empfehlung - Kreisliga-Torjäger Keen übernimmt im Sommer TSV Georgsdorf

Georgsdorf Hartmut Werning wird nach der laufenden Fußballsaison auf eigenen Wunsch als Trainer beim TSV Georgsdorf aufhören. Der Nachfolger für den B-Lizenzinhaber steht bereits fest: Der 27 Jahre alte Patrick Keen (kleines Foto), derzeit in Diensten des Kreisligisten SV Wietmarschen, wird ab der Saison 2020/21 die Geschicke des TSV Georgsdorf als Spielertrainer leiten. Als Co-Trainer bringt Patrick Keen, der die Torschützenliste in der Kreisliga mit 16 Toren anführt, seinen Vater Lambertus mit. Der in der Grafschaft bekannte, frühere Fußballer trainiert derzeit die Bezirksliga-Fußballerinnen des SV Wietmarschen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kreisliga-torjaeger-keen-uebernimmt-im-sommer-tsv-georgsdorf-329994.html