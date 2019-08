Kreisliga: Brandlecht-Hestrup schlägt Sparta mit 2:1

In der Fußball-Kreisliga hat die SpVgg. Brandlecht-Hestrup am Sonntag mit 2:1 (1:1) gegen Sparta Nordhorn gewonnen. Die Gäste waren in Führung gegangen, mussten aber zuerst den Ausgleich und in der Nachspielzeit dann noch den Treffer zum 1:2 hinnehmen.