Krawietz/Mies verpassen Doppel-Finale bei US Open

dpaNew York Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies haben bei den US Open den Einzug ins Finale verpasst. Das deutsche Tennis-Doppel verlor in New York gegen den Spanier Marcel Granollers und den Argentinier Horacio Zeballos mit 6:7 (2:7), 6:7 (5:7).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/krawietzmies-verpassen-doppel-finale-bei-us-open-317085.html