Krawietz/Mies bei US Open im Halbfinale

dpaNew York Das deutsche Tennis-Doppel setzte sich in New York gegen Leonardo Mayer aus Argentinien und Joao Sousa aus Portugal mit 7:6 (7:4), 6:4 durch. Damit haben Krawietz und Mies weiterhin die Chance auf ihren zweiten Grand-Slam-Titel in ihrer Karriere.Das deutsche Duo hatte in Paris völlig überraschend die Doppel-Konkurrenz gewonnen. In New York geht es jetzt im Halbfinale gegen den Spanier Marcel Granollers und den Argentinier Horacio Zeballos.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/krawietzmies-bei-us-open-im-halbfinale-316709.html