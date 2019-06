Krajewski wiederholt Vorjahres-Coup in der Vielseitigkeit

Die in Nordhorn aufgewachsene Julia Krajewski hat erneut die deutsche Meisterschaft in der Vielseitigkeit gewonnen. In Luhmühlen siegte sie mit ihrem Pferd „Samourai du Thot“ in einem spannenden Wettkampf vor Ingrid Klimke.