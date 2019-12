Empfehlung - Koziel übernimmt beim FC 09 in Bocholt die Schaltzentrale

Schüttorf Mit einem weiteren Erfolgserlebnis wollen die Volleyballer des FC Schüttorf 09 am Sonnabend das Jahr in der 2. Bundesliga beenden. Um 19 Uhr ist das Team von Trainer Henk Goor bei TuB Bocholt zu Gast. Nicht nur für den Niederländer, der an seine vorherige Wirkungsstätte zurückkehrt, hat die Partie einen speziellen Reiz. „Die Duelle sind immer etwas Besonderes“, sagt Goor. Beide Teams kennen sich nicht nur aus zahlreichen Begegnungen in der Liga, auch in der Vorbereitung auf die Saison stehen sich die beiden Mannschaften regelmäßig gegenüber. „Ich weiß, was uns in Bocholt erwartet. Man darf das Team nicht in seinen Rhythmus kommen lassen“, betont Goor, der mit einem Großteil des TuB-Kaders in den vergangenen beiden Spielzeiten noch zusammengearbeitet hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/koziel-uebernimmt-beim-fc-09-in-bocholt-die-schaltzentrale-335816.html