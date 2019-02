Empfehlung - Kooperationsteam feiert Sieg gegen starken Oberliga-Zweiten

Lohne Großer Jubel herrschte am vergangenen Sonnabend in der Sporthalle in Lohne. Dort unterstrich die C-Jugend der SG Lingen-Lohne, dass sie auch gegen die Topteams der Oberliga West eine gute Rolle spielen kann. Mit einem 31:29 (15:15)-Sieg bezwangen die Handballtalente aus der Grafschaft und dem Emsland den Tabellenzweiten OHV Aurich und kletterten damit auf den fünften Tabellenplatz. Den Sieg verdienten sich die Gastgeber in der kampfbetonten Partie mit einem couragierten Auftritt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kooperationsteam-feiert-sieg-gegen-starken-oberliga-zweiten-282575.html