Koonert gibt Vorsitz im Bezirksverband der Reiter ab

Lingen Nach 26 Jahren übergibt der Bad Bentheimer Heinrich Koonert sein Amt als Vorsitzender des Bezirksverbandes der emsländischen Reit- und Fahrvereine an Stefan Kohne. Die Wahl der Mitgliederversammlung in Lingen fiel einstimmig auf den gebürtigen Herzlaker, der mit seiner Ehefrau Katrin einen Reit- und Zuchtbetrieb in Rütenbrock führt. Koonert wurde auf Grund seiner großen Verdienste für den Pferdesport im Emsland und in der Grafschaft einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Josef Schomaker, langjähriger Wegbegleiter von Heinrich Koonert, hielt die Laudatio und beschrieb treffend den scheidenden Bezirksvorsitzenden und sein langjähriges Wirken. Im Anschluss erwies Claus Bergjohann, Vorsitzender des Pferdesportverbandes Weser-Ems, dem Bad Bentheimer eine besondere Ehre und überreichte die höchste Auszeichnung des Pferdesportverbandes Weser-Ems, die „Große Medaille“. Zudem erhielt Koonert die Goldene Ehrennadel des Landessportbundes.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/koonert-gibt-vorsitz-im-bezirksverband-der-reiter-ab-289095.html