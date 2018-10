Empfehlung - Kontrastprogramm für die HSG bei den Aufsteigern

Nordhorn Die HSG Nordhorn-Lingen macht sich heute in kompletter Mannschaftsstärke auf den Weg zum Auswärtsspiel beim TV Großwallstadt (19.30 Uhr, Elsenfeld). Die Langzeitverletzten Alex Terwolbeck und Jens Wiese werden ebenso in den Bus steigen wie Nicky Verjans (Bauchmuskelverletzung) und Philipp Vorlicek (Entzündung im Knie). Doch mehr als Daumendrücken von der Tribüne aus ist gegen den Tabellen-17. der 2. Handball-Bundesliga nicht drin. Und Trainer Heiner Bültmann geht auch eher davon aus, dass er am Sonnabend beim TuS Ferndorf erneut auf dieses Quartett verzichten muss. Terwolbeck und Wiese haben ohnehin noch etliche Wochen Reha vor sich; bei Verjans ist Geduld angeraten, da die Gefahr einer langwierigen Verletzung besteht, wenn der Rechtsaußen zu früh wieder einsteigt; und bei Vorlicek heißt es abwarten, bis die Entzündung raus ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kontrastprogramm-fuer-die-hsg-bei-den-aufsteigern-259952.html