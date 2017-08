Konkurrent für Nadal und Co. - Zverev greift bei US Open an

Kein Novak Djokovic, kein Stan Wawrinka und auch kein Andy Murray. Etliche Topspieler fehlen verletzt bei den US Open. Die Chancen für Alexander Zverev steigen. Der 20-Jährige will sich in New York beweisen. Sein Karriereplan ist auf Grand-Slam-Siege ausgerichtet.