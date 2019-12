Empfehlung - Kommentar: Es reicht offenbar nicht für die 1. Liga – na und?

Jeder einzelne Handballer im Kader der HSG Nordhorn-Lingen hat, das ist unbestritten, große Qualitäten, und in einem gefestigten Erstliga-Team könnten die meisten von ihnen bestimmt in der Bundesliga mithalten. Als Mannschaft aber in der vermeintlich besten Liga der Welt bestehen? Dafür reicht es dann doch nicht. Das hat der erste Saisonteil nach dem begeisternden Aufstieg des Zwei-Städte-Teams ziemlich schonungslos offenbart. Da steht vor dem letzten Spiel der Hinrunde am Sonnabend in Göppingen die nüchterne Bilanz von nur einem Sieg. Der drittletzte Rang, der auch nächste Saison zu einem Start in der 1. Bundesliga berechtigt, ist satte acht Punkte entfernt. Ein sehr wahrscheinlich zu großer Rückstand.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kommentar-es-reicht-offenbar-nicht-fuer-die-1-liga-na-und-334703.html