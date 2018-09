Empfehlung - Kohlschreiber verliert auch fünftes US-Open-Achtelfinale

dpaNew York Die schwarze Achtelfinale-Serie von Philipp Kohlschreiber bei den US Open ist auch im fünften Versuch nicht gerissen. Mit dem 3:6, 2:6, 5:7 gegen den Japaner Kei Nishikori verpasste der 34 Jahre alte Augsburger einmal mehr das Viertelfinale in New York.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kohlschreiber-verliert-auch-fuenftes-us-open-achtelfinale-248904.html