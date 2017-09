Kohlschreiber setzt auf Beckers Tipps

Philipp Kohlschreiber will am Samstag zum vierten Mal bei den US Open das Achtelfinale erreichen. Sein möglicher Gegner wäre dann Roger Federer. Kommt der Routinier in New York sehr weit, könnte das Folgen für das Davis-Cup-Abstiegsspiel in Portugal haben.