Kohlschreiber scheitert an Federer - „Beeindrucken lassen“

Gegen den souverän auftretenden Roger Federer konnte Philipp Kohlschreiber bei den US Open nichts ausrichten. Weder in der Damen- noch in der Herren-Konkurrenz sind noch Deutsche dabei. Das Match des Abends lieferte der New-York-Champion von 2009.