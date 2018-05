Empfehlung - Kötter: „Das war meine bisher schönste Trainerstation“

fh Schüttorf. Nach zwei Jahren beim FC Schüttorf 09 war für Dennis Kötter eines ganz klar: „Das war meine bisher schönste Trainerstation.“ Zuvor hatte er Vereine in Coesfeld und Neuenkirchen betreut; seine nächste Station ist der TuS Bramsche, der als Meister der Landesliga in die Verbandsliga aufsteigt. Damit wird der Westfale Kötter kommende Saison zumindest einmal in der Grafschaft zu Gast sein, wenn der Aufsteiger bei der SG Neuenhaus-Uelsen spielt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/koetter-das-war-meine-bisher-schoenste-trainerstation-236146.html