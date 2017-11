Köln will Aufholjagd starten - und VfL kein Remis mehr

Köln muss punkten, Wolfsburg will gewinnen. Am Sonntag steht in der Fußball-Bundesliga vor allem für das Schlusslicht aus der Domstadt viel auf dem Spiel. Die FC-Fans warten sehnsüchtig auf den ersten Saisonsieg, aber auch die Wolfsburger hängen noch unten drin.